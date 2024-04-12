Він закликав концерни сприяти та заохочувати людей до ефективних розробок. Це стосується і талановитих українців.

Президент України Володимир Зеленський зауважив, що наша країна вже довела, що має новітні технології і може бути потужною в питанні озброєння. Він закликав "оборонку" сприяти новим ідеям та проектам, які здатні продукувати талановиті українці.

Про це він сказав у своєму виступі на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад України. Глава держави підкреслив, що втрачати час чи проявляти слабкість у боротьбі проти російського терору не можна.

"Прошу, сприяйте розвитку всіх оборонних виробництв. Кожна ідея, кожна розробка, ефективна розробка, а іноді, на перший погляд - це тільки пілот, - безумовно, кожна заслуговує обов’язкової уваги. Кожна зброя сьогодні має значення", - закликав Зеленський.

Він подякував кожній громаді та області, які це вже роблять. Президент зауважив, що Україна вже довела, що має новітні технології, і що вона може бути потужною в питанні дронів.

"І щодо дистанції, і щодо влучності. Ми можемо бути на високому рівні у порівнянні з іншими західними зразками артилерії натівського зразку. Виробляємо не гірше. І в кількості дуже потужні. І це важливо. Системи радіоелектронної боротьби. Всі ці напрямки сьогодні важливі. І буде продовження", - сказав він.

Зеленський також висловив упевненість, що "буде у нас ППО" та відповідна кількість потрібних Україні ракет. "Щоб Росія знала. І думала перед тим, як стріляти по наших мирних громадах", - зазначив глава держави.

Британія може дати Києву лазерну зброю DragonFire

Як повідомлялося раніше, Великобританія може передати Україні свою новітню лазерну зброю DragonFire ще до того, як її отримають британські військові.

Видання Defence Express зазначає, що відправка прототипів цього озброєння в нашу країну може не лише посилити українську протиповітряну оборону, а й розвіяти сумніви щодо ефективності роботи бойових лазерів, пришвидшити розробку DragonFire та отримати замовлення на його виготовлення.

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