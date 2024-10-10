Чому Україна отримає 'Міражі' із запізненням: експерт Defense Express назвав причину

Зокрема, це пов'язано з модернізацією цих літаків.

Існують причини, чому відбувається тримісячна затримка у передачі до України літаків Mirage 2000-5. Про це головний редактор Defense Express Олег Катков сказав в ефірі на Радіо NV.

Катков відзначив, що передача Україні літаків Mirage 2000 затримується на три місяці, бо президент Франції Еммануель Макрон ще у червні повідомляв, що ці літаки будуть у Повітряних силах України до кінця року.

"Зараз строк оголошений на рівні першого кварталу 2025 року. Затримка, вочевидь, пов'язана з тим, що ці літаки проходять модернізацію, про яку міністр оборони Франції повідомив. Там мова йде про те, що ці літаки мають отримати розширені можливості для ураження наземних цілей, більшу стійкість до умов радіоелектронної боротьби", - повідомив Катков.

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При цьому, він зауважив, що не розкрито конкретики, що мається на увазі відносно стійкості до РЕБ.

"Це - або додаткова робота з радіолокаційною станцією, яка має отримати більшу завадостійкість від засобів російського РЕБ, або з навігаційними системами чи системами комунікації. Що саме входить у перелік робіт, невідомо. Можливо три компоненти і отримають одразу кращу завадостійкість, а можливо - окремі з них", - додав Катков.

Також говорячи про розширення можливості враження наземних цілей, експерт відзначив, що виробник Dassault Aviation позиціонував, що літаки Mirage 2000-5 відносяться до четвертого покоління і вже як би має вражати наземні цілі високоточним озброєнням.

"Зараз, вочевидь, вони інтегрують більш сучасні засоби, які використовуються зараз у війську Франції для літаків, щоб вони високоточним озброєнням могли користуватися. І за логікою, мені дуже хотілося, щоби так було, бо підтверджень немає - були інтегровані не лише французькі авіабомби класу AASM Hammer... Не лише вони, а й американські SDB та JDAM-ER", - сказав Катков.

На його переконання, це дозволило би активніше використовувати ці літаки, бо Франція постачає обмежену кількість авіабомб AASM Hammer.

Окремо він зазначив, що у теорії, до "Міражів" мають інтегрувати можливість завдання ударів крилатими ракетами Storm Shadow/Scalp.

Катков вважає, що літаки Mirage 2000-5 не справляться з задачею, щоби відганяти російську авіацію від рубежів скидання її озброєння. Не йдеться про повітряні бої. До "Міражів" не інтегрована ракета AIM-120 AMRAAM.

Літаки Mirage для України

Як повідомляв УНІАН, авіаційний експерт Костянтин Криволап вважає, що літаки Mirage 2000, які Україна отримає на початку 2025 року від Франції, не стануть серйозним проривом для зміни ситуації на фронті. Функції літаків "Міраж" будуть зводитися до запуску крилатих ракет Storm Shadow і Scalp та скидання керованих бомб Hammer.

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