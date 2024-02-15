На засіданні "Рамштайну" обговорювалися технічні питання щодо передачі цих літаків.

Питання щодо надання Україні винищувачів F-16 уже вирішено, вже скоро вони мають зʼявитися в українському небі. Про це заявив начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов.

"По F-16 питання вирішено, це, я думаю, всі знають. Тут (на "Рамштайні") були подробиці, але вони стосуються технічних питань: передачі, готовності інфраструктури, готовності до обслуговування цих літаків, підготовки аеродрому та льотного складу", – сказав він у коментарі ICTV.

Водночас, на уточнююче питання про те, коли ж Україна отримає західні винищувачі F-16, Буданов порадив "зачекати".

"Вже швидко, це фінальний етап. Ви ж знаєте, що наші пілоти завершуюють навчання, тож усі можуть це вирахувати, це не так уже й важко. Я сподіваюся, що саме навесні їх і побачать у небі", – резюмував він.

F-16 для України: останні новини

14 лютого відбулося чергове засідання у форматі "Рамштайн". Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про його результати. Зокрема, обговорювалося постачання літаків F-16. За словами очільника Міноборони, Україна йде за графіком у рамках усіх домовленостей із партнерами

Раніше військовий експерт, військовий льотчик-інструктор та полковник запасу Роман Світан припустив, що Україна могла досі не отримати ці винищувачі через проблеми з авіаційною безпекою перекиданням техніки чи неготовністю інженерно-технічного складу для приймання літаків. Він зауважив, що проблем з аеродромами немає.

Вас також можуть зацікавити новини: