Водночас видання зазначає, що в адміністрацію США поки що не надходили офіційні запити щодо передачі F-16 Україні.

Останніми тижнями адміністрація президента США Джо Байдена повідомила європейським союзникам, що США дозволять їм передавати винищувачі F-16 в Україну.

Про це повідомляє CNN з посиланням на власні джерела. Зазначається, що кілька європейських країн виявили готовність F-16 експортувати в Україну, але США мають схвалити таку передачу третій стороні через чутливі технології літаків.

Водночас зазначається, що в адміністрацію США не надходили офіційні запити щодо експорту F-16, а офіційні особи Державного департаменту, яким зазвичай доручено оформляти документи для схвалення таких передач третім сторонам, не приступили до роботи.

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"Незважаючи на те, що США не бажають відправляти будь-які свої F-16 до Києва, американські чиновники повідомили CNN, що адміністрація готова схвалити експорт літаків в Україну, якщо союзники вирішать здійснити поставку", - повідомляє агентство.

Також деякі члени Конгресу США зазначають що сучасні винищувачі полегшать Україні націлювання на російські літаки без необхідності витрачати дорогі боєприпаси системи Patriot, за допомогою якої Україна вже збила російський винищувач.

Однак деякі американські чиновники скептично ставляться до цього аргументу і зазначають, що Росія має великі системи протиповітряної оборони, які можуть легко збити F-16. За їх словами, Україна не здійснює багато повітряних місій з наявними винищувачами саме з цієї причини.

Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі відмовився конкретно коментувати можливість відправки США винищувачів F-16 в Україну, але в широкому сенсі заявив, що США дивляться вперед щодо "майбутніх можливостей" і потреб. F-16 "не в порядку денному" G7, сказав він, хоча питання літаків, безумовно, може з’явитися в кулуарах саміту.

F-16 для України

Раніше у ЗМІ повідомляли, що США не дозволяють навчати українських пілотів на F-16 у Європі. Водночас, як зазначали Yahoo News, навчити пілотів з України управлінню F-16 можна буде за 4 місяці, а не за 16, як вважалося раніше.

Водночас міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявляв, що літаків F-16 немає ні в Німеччині, ні у Великобританії.

Також очікується, що питання поставки Україні винищувачів буде розглянуто на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в червні.

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