Питання можливої передачі Україні сучасних винищувачів обговорять на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в червні.
Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Spiegel. Він нагадав, що Польща і Словаччина вже передали Україні радянські винищувачі МіГ-29. Питання передачі західних винищувачів знаходиться на обговоренні.
"Я очікую, що це буде обговорюватися і на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в червні", - сказав він, нагадавши, що ці літаки необхідно цілодобово обслуговувати, а також надавати запчастини і боєприпаси до них.
Винищувачі для України: що відомо
Влада України неодноразово зверталася до західних союзників з проханням надати винищувачі. Військовослужбовці відзначали, що вони будуть корисні не тільки під час контрнаступу, але і для захисту неба від російських масованих атак.
Навесні Польща пообіцяла Україні чотири літаки МіГ-29, а Словаччина - 13 Міг-29. Інші союзники відзначали, що навчання роботі з сучасними винищувачами займе час, крім того їх обслуговування може стати проблемою.
В одному з недавніх інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде затягувати операцію в очікуванні сучасних винищувачів.