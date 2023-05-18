Генсек НАТО пояснив, у чому складність таких поставок.

Питання можливої передачі Україні сучасних винищувачів обговорять на зустрічі міністрів оборони країн-членів НАТО в червні.

Про це заявив генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг в інтерв'ю Spiegel. Він нагадав, що Польща і Словаччина вже передали Україні радянські винищувачі МіГ-29. Питання передачі західних винищувачів знаходиться на обговоренні.

"Я очікую, що це буде обговорюватися і на зустрічі міністрів оборони країн НАТО в червні", - сказав він, нагадавши, що ці літаки необхідно цілодобово обслуговувати, а також надавати запчастини і боєприпаси до них.

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Винищувачі для України: що відомо

Влада України неодноразово зверталася до західних союзників з проханням надати винищувачі. Військовослужбовці відзначали, що вони будуть корисні не тільки під час контрнаступу, але і для захисту неба від російських масованих атак.

Навесні Польща пообіцяла Україні чотири літаки МіГ-29, а Словаччина - 13 Міг-29. Інші союзники відзначали, що навчання роботі з сучасними винищувачами займе час, крім того їх обслуговування може стати проблемою.

В одному з недавніх інтерв'ю президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде затягувати операцію в очікуванні сучасних винищувачів.

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