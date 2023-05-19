Українські військові щонайменше один раз використали американський ЗРК Patriot, щоб збити літак дальньої авіації ВКС РФ, пише CNN з посиланням на представників Пентагону і співробітників Конгресу.
Про епізод журналісти згадали у матеріалі щодо перспектив надання Україні винищувачів F-16. Автори зазначають, що без західної авіації ЗСУ доводиться імпровізувати, і вказане використання Patriot - саме такий випадок.
За словами американців, спроба збити винищувач була здійснена протягом останніх тижнів.
Також CNN пояснює, що цей тип літаків під час завдання ударів по Україні переважно залишається далеко в тилу Росії, що ускладнює їхнє знищення за допомогою, наприклад, NASAMS.
Цього разу Patriot націлювався на винищувач росіян, що вилетів бомбити мирні міста України.
У США підкреслили, що українці самі вирішують, як використовувати Patriot з метою захисту свого народу.
Patriot в Україні - головне
Patriot, здатний перехоплювати "гіперзвукові" ракети окупантів, залишається головною ціллю останніх повітряних атак РФ по Києву. Так, днями американська преса писала про пошкодження "Кинджалом" однієї установки Patriot. В Україні цю інформацію не коментували, а в Росії і геть заявили, що ЗРК була повністю знищена.
Разом з тим Повітряні сили заспокоїли громадян: одна ракета не може знищити цілий дивізіон.
Пізніше ЗМІ вказували, що, попри пошкодження, система продовжила виконувати завдання із захисту українського неба.
CNN, посилаючись на "офіційного представника США, знайомого з цим питанням", уточнював, що ракета пошкодила два компоненти дивізіону - генератор і частину електроніки системи.
Увечері 18 травня стало відомо, що Patriot вже полагодили.