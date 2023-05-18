Основна проблема - складна авіоніка F-16, яка відображає інформацію англійською мовою.

Два українських пілоти, які проходили навчання на спеціальних тренажерах, перевершили очікування Пентагону протягом двох тижнів на авіабазі США. Навчити їх польотам на F-16 можна буде за 4, а не за 16 місяців, як вважалося раніше.

Як пише Yahoo News, два тижні двох українських пілотів, що літали на МіГ-29 і Су-27, тестували на авіасимуляторі в Арізоні на авіабазі США.

Двоє українських льотчиків, один з яких мав кваліфікацію на МіГ-29, а інший - на Су-27, згідно з оцінкою, не проходили формальної підготовки з F-16, за винятком короткого ознайомлення. Потім вони були протестовані на симуляторі польоту, провівши "9 заходів на симуляторі загальною тривалістю 11,5 годин".

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Без підготовки і лише після однієї демонстрації обидва зуміли успішно посадити літак після відмови двигуна в результаті аварії та виконувати імітаційні атаки на основі параметрів, переданих під час польоту на симуляторі.

Основна проблема навчання, виявлена в ході оцінки, полягала в тому, що українським пілотам не подобалася складна авіоніка F-16, яка відображає інформацію англійською мовою. Мовні здібності в іншому місці перераховані як "проблема", хоча оцінювачі заявляють, що протягом двох тижнів у обох українських пілотів спостерігалося "помітне поліпшення володіння англійською мовою".

Незважаючи на ці недоліки, у звіті робиться висновок, що "враховуючи нинішній набір навичок, продемонстрований пілотом ВПС України... чотири місяці - це реалістичний термін навчання".

У матеріалі наголошується, що це посилить тиск на основних іноземних союзників України, таких як США, деякі з яких стверджували, що західні літаки занадто складні, і тому підготовка пілотів займе занадто багато часу, щоб вплинути на війну між Україною і Росією.

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