Разом з тим, засідання у форматі "Рамштайн" 14 лютого, найімовірніше, знову буде присвячене ППО, танкам і боєприпасам.

США навряд чи погодяться на передачу Україні своїх винищувачів F-16, але можуть розглянути можливість надання іншими країнами своїх власних F-16, сказав в коментарі Politico високопоставлений чиновник Пентагону.

Згода США необхідна через експортні обмеження.

Politico зазначає, що деякі країни Європи вже продемонстрували, що можуть передати Україні свої F-16. Навіть Франція, яка переходить на Rafale, може передати старіші зразки наявних у ВПС американських винищувачів.

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"Є й інші країни, які говорять про це. Так що, коли вони висунуть пропозиції про те, як це зробити, я думаю, ми це обговоримо", - сказав високопоставлений чиновник Міноборони.

Також він додав, що позиція США зовсім не означає заперечення таких поставок, "просто ми повинні переконатися, що ми продовжуємо розставляти пріоритети".

Своєю чергою, екс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен зазначив, що Захід повинен надати Україні всі озброєння, яких вона потребує. "Найбільший ризик - це затягування конфлікту. Ось чому ми зацікавлені в якнайшвидшому припиненні війни за допомогою зброї... Якщо ми поставимо всю зброю, яка потрібна Україні, вони (українці - УНІАН) зможуть перемогти", - заявив він, підкресливши, що це включає навіть повернення Криму.

Разом з тим, засідання у форматі "Рамштайн" 14 лютого, найімовірніше, знову буде присвячено ППО, танкам і боєприпасам. Розмови про літаки розглядаються Європою "як довгостроковий проект".

Наразі одностайності щодо передачі українським пілотам передової авіації на Заході немає. Канцлер Німеччини Олаф Шольц у традиційній для себе манері заявив, що Берлін проти передачі західних винищувачів для України, бо це, мовляв, загрожує новою ескалацією. Також напередодні американський президент Джо Байден на питання, чи затвердить Білий дім поставку Україні F-16, відповів: "Ні".

Хоча, як пише The Wall Street Journal, Захід усвідомлює, що війну на виснаження виграє Росія, тому змінює свою стратегію щодо поставок зброї України. За даними видання Politico, чиновники вже почали тиснути на Пентагон, щоб США погодили Україні передачу винищувачів.

Саме нерішучість США і європейських країн перевести ЗСУ на передове західне озброєння стало "гальмом" для розвитку контрнаступу України на півдні, пише Інститут вивчення війни. Після цього війна перейшла у позиційні бої.

Які винищувачі можуть з'явитися в ЗСУ - що кажуть експерти

В ОП не приховували надій, що лютневий "Рамштайн" буде авіаційним. Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що міжнародні партнери вже почали працювати над питанням передачі Україні реактивних винищувачів F-16.

Якщо Україна отримає літаки західного виробництва, це, з великою ймовірністю, будуть саме F-16. Адже це найпоширеніша модель сучасних бойових літаків, що знаходяться на озброєнні багатьох країн і виробляються сьогодні, вважає військовий історик Андрій Харук.

Також, на думку Харука, Україні можуть передати шведські винищувачі Grippen, Eurofighter, які перебувають на озброєнні кількох країн, наприклад, Італії та Іспанії, або навіть французьких Rafale. Вони - одні з найкращих, найдосконаліших і найпопулярніших у світі.

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