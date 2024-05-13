Нагадаємо, що Данія планує передати Україні 19 літаків F-16.

Винищувачі F-16 з Данії будуть у розпорядженні Повітряних сил України протягом місяця.

Таку заяву зробила премʼєр-міністр країни Метте Фредеріксен. Про це повідомив журналіст Die Zeit Йорг Лау в соцмережі Х.

Нагадаємо, що Данія планує передати Україні 19 літаків F-16.

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F-16 для України: важливі новини

Нещодавно британське видання Evening Standard писало, що Україна отримає перші американські винищувачі F-16 від західних партнерів уже за кілька тижнів. При цьому кількість винищувачів, які планують поставити, не розкривалася.

Раніше стало відомо, що Україна отримала перший тренажер винищувача F-16. Командувач Повітряних сил Микола Олещук повідомив, що його надала Чехія. Зазначалося, що основний модуль тренажера вже тестують фахівці на базі однієї з бригад тактичної авіації. Далі буде змонтована гідравліка та кабіна, аби пілот міг максимально відчути реалістичність тренувального польоту.

Крім того, речник Повітряних сил ЗСУ Ілля Євлаш розповів, що певна кількість українських пілотів завершують своє навчання на західних сучасних винищувачах F-16. За його словами, підготовка пілотів триває невпинно.

"Цей процес постійно продовжується на різних рівнях. І ми вже маємо льотчиків, які безпосередньо завершують своє навчання на F-16. І як тільки це стане можливо, F-16 прибудуть в Україну. Звичайно, що ці пілоти вже будуть готові для виконання бойових завдань безпосередньо в повітряному просторі в українському небі", – розповів Євлаш.

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