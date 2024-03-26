Решту літаків країна планує продати.

Данія передасть Україні 19 літаків F-16. Ще 24 борти можуть бути продані Аргентині.

Про це пише TV2. Зазначається, що міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен прибуде з візитом до Аргентини, де і говоритимуть про можливий продаж країні винищувачів. При цьому сам чиновник наголошує, що їде туди не для підписання угоди.

"Я обговорюватиму умови потенційної угоди, але зрозуміло, що ми перебуваємо на завершальному етапі укладення домовленості, тому я очікую, що так і буде", – пояснив він.

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Видання наголошує, що угода неможлива без згоди США. Проте у жовтні 2024 року Вашингтон схвалив продаж літаків Аргентині.

При цьому на запитання, чому Данія не віддасть решту F-16 Україні, Поульсен сказав, що 19 вже переданих винищувачів є "великим і суттєвим внеском".

"Ми є однією з країн Європи, яка жертвує найбільше, і тому ми можемо з чистою совістю продати решту літаків F-16, які у нас, можливо, залишилися", – резюмував міністр.

F-16 для України: останні новини

Група українських пілотів завершила базовий курс польотів на винищувачах F-16. Фото льотчиків показали у Великій Британії. Зазначається, що далі українські пілоти перейдуть на наступний етап навчання, який проходитиме у Франції.

У ЗМІ, коментуючи затримку в передачі цих літаків Україні, пишуть, що саме від підготовки пілотів залежить, коли будуть поставлені F-16. Водночас наголошується, що з приблизно 45 винищувачів, обіцяних західними партнерами, тільки шість будуть доставлені після повернення пілотів в Україну.

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