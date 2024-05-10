Наданий тренажер вже використовує одна з українських бригад.

Перша українська бригада тактичної авіації вже отримала тренажер винищувача F-16.

Про це повідомив Командувач Повітряних Сил Микола Олещук. "F-16 стають ще ближче, маємо в Україні перший тренажер американського винищувача, наданий Чехією. Його основний модуль вже тестують фахівці на базі однієї з бригад тактичної авіації. Далі буде змонтована гідравліка та кабіна, аби пілот міг максимально відчути реалістичність тренувального польоту. Дякую усім, хто допомагає Україні зміцнювати авіаційну компоненту", - розповів Олещук.

За його словами, звісно, що окрім самих F-16, нам треба створювати потужну навчально-матеріальну базу для нашої молоді. "Закликаю наших союзників долучатися до цієї ініціативи", - підкреслив він.

Цей тренажер відрізняється від вже звичних українським пілотам симуляторам, розповів Олександр Дяків, представник командування підготовки Повітряних Сил України. "Це не симулятор, це повноцінний авіаційний тренажер з реальною кабіною літака F-16. Пілот може чітко відчути органи керування, де вони знаходяться, що він бачить у польоті, які сигнали проходять", – сказав Олещук.

Допомога українцям - що треба знати про передачу літаків F-16

Раніше в Повітряних силах повідомили, що наразі вже певна кількість українських льотчиків завершують своє навчання на західних сучасних винищувачах F-16.

На думку військового експерта Богдана Долінце, першими, хто дізнається про появу в небі України винищувачів F-16, будуть російські військові об'єкти та авіація.