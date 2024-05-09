Підготовка пілотів ЗСУ за кордоном йде невпинно.

На сьогоднішній день вже певна кількість українських льотчиків завершують своє навчання на західних сучасних винищувачах F-16.

Про це повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Ілля Євлаш в ефірі інформаційного телемарафону. За його словами, підготовка пілотів триває невпинно.

"Цей процес постійно продовжується на різних рівнях. І ми вже маємо льотчиків, які безпосередньо завершують своє навчання на F-16. І як тільки це стане можливо, F-16 прибудуть в Україну. Звичайно, що ці пілоти вже будуть готові для виконання бойових завдань безпосередньо в повітряному просторі в українському небі", - розповів він. Відео дня

Євлаш зауважив, що комунікація з партнерами щодо передачі та підготовки літаків- винищувачів ведеться постійно, але за зачиненими дверима.

F-16 для України: останні новини

Як повідомляв УНІАН, за ловами експерта з питань розвитку авіаційного ринку Богдан Долінце, першими, хто дізнається про початок роботи в небі України винищувачів F-16, будуть російські військові об'єкти та авіація.

Раніше міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що вже з цього літа Україна почне отримувати західні винищувачі F-16. Першими почнуть відправляти датські літаки.

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