Фінляндія готова зробити свій внесок у зміцнення бронетанкової міці ЗСУ.

Фінляндія готова передати Україні танки Leopard з власних запасів, якщо буде запущений відповідний проект допомоги Україні на рівні Європи. Про це заявив президент Фінляндії Саулі Нііністе, слова якого наводить видання Yle.

"Танки Leopard можуть бути передані Україні за певних умов. Якщо буде створено спільний європейський проект допомоги Україні, буде потрібна також участь Фінляндії", - заявив він.

За словами Нііністе, Фінляндія може передати Україні лише невелику кількість танків, оскільки сама має спільний кордон з Росією і поки ще не є членом НАТО.

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Поставки "Леопардів" в Україну

Розмови про необхідність поставок сучасних західних танків в Україну велися від самого початку російського вторгнення, проте до недавнього часу Києву передавали тільки модернізовані радянські танки.

11 січня президент Польщі заявив, що Україна все ж отримає танки Leopard з числа тих, що є на озброєнні польської армії.

За словами віце-канцлера Німеччини Роберта Хабека, Берлін не повинен перешкодити цій поставці. При цьому міністр оборони Німеччини і зовсім допустила, що Україна може отримати "Леопарди" безпосередньо від німців.

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