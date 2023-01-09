Україна скоро отримає нову партію танків від Чехії. На одному з танків залишив "автограф" голова чеського уряду Петро Фіала.
Чеський прем'єр-міністр у Twitter повідомив, що захисники України отримають танки Т-72.
"На танку Т-72, який вирушить до України, я написав коротке послання хоробрим українським захисникам. Я вірю, що українці здобудуть перемогу у боротьбі з російським агресором", - написав Фіала.
Він також додав, що в Україну буде відправлено евакуаційну машину TREVA 30.
"Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка в майбутньому може допомогти і Україні", - написав чеський лідер.
Військова допомога Чехії для України
Нагадаємо, що Чехія почне виробляти зброю для України у великих обсягах. З цією метою до країни також приїдуть тисячі українців, які будуть працювати на чеських підприємствах з виробництва зброї.
Раніше Чехія передала Україні танки, РСЗВ, БМП й ПЗРК.
Президент Чехії Мілош Земан схвалив вступ до Збройних сил України 103 громадян Чехії.