В Україну також буде відправлено евакуаційну машину TREVA 30.

Україна скоро отримає нову партію танків від Чехії. На одному з танків залишив "автограф" голова чеського уряду Петро Фіала.

Чеський прем'єр-міністр у Twitter повідомив, що захисники України отримають танки Т-72.

"На танку Т-72, який вирушить до України, я написав коротке послання хоробрим українським захисникам. Я вірю, що українці здобудуть перемогу у боротьбі з російським агресором", - написав Фіала.

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Він також додав, що в Україну буде відправлено евакуаційну машину TREVA 30.

"Під час мого візиту до армійського арсеналу Excalibur у мене також була можливість охрестити нову евакуаційну машину TREVA 30, яка в майбутньому може допомогти і Україні", - написав чеський лідер.

Військова допомога Чехії для України

Нагадаємо, що Чехія почне виробляти зброю для України у великих обсягах. З цією метою до країни також приїдуть тисячі українців, які будуть працювати на чеських підприємствах з виробництва зброї.

Раніше Чехія передала Україні танки, РСЗВ, БМП й ПЗРК.

Президент Чехії Мілош Земан схвалив вступ до Збройних сил України 103 громадян Чехії.

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