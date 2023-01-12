За словами секретаря РНБО, процес освоєння нових танків буде відбуватись "дуже і дуже швидко".

Секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Збройні сили України за лічені тижні навчаться керувати танками Leopard.

Він пояснив, що Україна перебуває у непростому становищі, а тому військові дуже швидко опановують нове західне озброєння. За словами секретаря РНБО, процес освоєння нових танків, які Україна найближчим часом отримає, буде відбуватись "дуже і дуже швидко".

"Те, що стосується наших фахівців в Збройних силах, то я вже неодноразово наводив приклади, коли західні партнери готували своїх фахівців на ті чи інші види озброєння, то наші хлопці та дівчата опанують це за лічені тижні. Тому що ми знаходимося в непростому становищі", - зазначив Данілов.

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Надання Україні танків

Як раніше повідомляв УНІАН, Франція стала першою, хто заявив про надання Україні легких "колісних танків". Це фактично уможливило майбутню передачу країнами Заходу важкого наступального озброєння.

Наразі між Польщею, Францією та Німеччиною тривають дискусії щодо поставки Україні танків Leopard. Під час візиту у Львів президент Польщі Анджей Дуда оголосив про передачу Україні роти танків Leopard.

Після цього на Даунінг-стріт вперше підтвердили, що британський уряд планує передати Україні бойові танки Challenger 2 для захисту від російського вторгнення.

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