Зброю виробляють по всій країні, навіть у невеликих містечках.

В оборонній промисловості Німеччини зростає бум, а її підприємства здійснюють міжнародну експансію. Про це свідчать нові угоди в оборонному секторі, пише Deutsche Welle.

Зокрема, йдеться про купівлю у (сусідній з Україною) Румунії компанії Automecanica Medias, що займається виробництвом і ремонтом військової автомобільної техніки. Також показовим є контракт на поставку нової партії вузлів і компонентів для складання сотень бронетранспортерів Fuchs 2 на спеціально збудованому заводі в Алжирі.

Зазначається, що обидві новини, які надійшли наприкінці січня – на початку лютого, пов'язані з концерном Rheinmetall із Дюссельдорфа, який завдяки постачанню бронетехніки, знарядь і боєприпасів для України став, мабуть, найвідомішим німецьким виробником озброєнь.

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Водночас Німеччина знаходиться на п'ятому місці серед найбільших експортерів зброї у світі після США, Росії, Франції та Китаю. А 2023 року поставки за кордон озброєнь досягли рекордних 12,2 мільярда євро.

За словами журналістів, військові заводи часто розташовані у німецькій глибинці і є там містоформувальними підприємствами. Наприклад, ракети Taurus, які так просить Україна, виробляють у маленькому баварському містечку. А "у старовинному місті спаржі Шробенгаузен, яке дедалі більше стає ще й містом зброї", розпочалася підготовка до виконання багатомільярдного замовлення НАТО по випуску ракет для американської системи ППО Patriot.

Замовлення отримав німецький підрозділ оборонного концерну MBDA, який створив фірму в Шробенгаузені спільно зі шведською компанією Saab Dynamics. А співвласниками MBDA, своєю чергою, є європейський концерн Airbus, британська компанія BAE Systems та італійська Leonardo. Тому це загальноєвропейський проект.

У статті також вказують, що для європейського аерокосмічного концерну Airbus участь у MBDA є лише одним із цілої низки військових проектів. Один із найбільших військових заводів Airbus розташовується в іншому старовинному баварському містечку – Манхінгу. Там випускають багатоцільові винищувачі четвертого покоління Eurofighter Typhoon. До 2030 року підприємство забезпечене замовленням на 58 машин для ВПС Німеччини та Іспанії.

Водночас ключові компоненти військових літаків незабаром випускатимуть і в німецькому містечку Венце біля кордону з Нідерландами. Тут 1 серпня 2023 року було дано офіційний старт будівництву заводу, на якому гіганти військової промисловості США Northrop Grumman і Lockheed Martin встановлять автоматизовану монтажну лінію з новітніми американськими технологіями. Виробництво має стартувати уже в 2025 році.

Автори статті додають, що відомий концерн Rheinmetall виробляє зброю по всій Німеччині, маючи понад 60 дочірніх фірм і виробничих майданчиків. Там, зокрема, виготовляють снаряди калібром 35 мм для самохідних зенітних установок Gepard, які постачають Україні. До великого списку оборонної продукції, яку Rheinmetall постачає Україні, входять також танки Leopard 2 і гаубиці Panzerhaubitze 2000 (PzH).

Водночас ракети IRIS-T виробляє у містечку Юберлінген оборонний підрозділ багатопрофільної компанії Diehl. Такі ракети постачають Україні, а цього року продадуть Саудівській Аравії.

В виданні підкреслюють, що бум на замовлення зброї, який розпочався в цій галузі, забезпечить кваліфікованою роботою та високими доходами жителів багатьох регіонів ФРН. І він тривати ще довго, враховуючи затяжну війну України з Росією.

Німецька зброя

На початку лютого 2024 року німецький концерн Rheinmetal повідомив про придбання контрольного пакета акцій розміром 72,5% провідного румунського виробника автотехніки Automecanica Medias без розголошення вартості.

До того ж збройовий концерн Rheinmetall планує побудувати в Німеччині новий завод для виробництва боєприпасів.

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