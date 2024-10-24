Baykar – турецька компанія, відома своїм безпілотником Bayraktar TB2.

Турецький виробник безпілотників Baykar завершив будівництво заводу під Києвом уже на 80%. Підприємство має бути готове до роботи у 2025 році.

"Ми вже на 80% завершили будівництво і замовляємо обладнання. Дата виробництва буде визначатися ходом війни, але завод буде готовий у серпні 2025 року", – заявив у коментарі Reuters директор компанії Baykar Халюк Байрактар.

Очікується, що завод вироблятиме безпілотники Bayraktar TB2 або його важчий варіант TB3, здатний нести більше навантаження.

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Заводи з виробництва зброї в Україні

У вересні 2024 року президент України Володимир Зеленський повідомляв, що на тлі затримок поставок військової допомоги від західних союзників, Україна почне виробництво власної зброї під землею. Ідею нарощування Україною власного виробництва зброї схвалив і міністр оборони США Ллойд Остін на зустрічі в Рамштайні.

У липні ж повідомлялося, що світовий оборонний гігант Rheinmetall отримав своє перше важливе замовлення від українського уряду на будівництво заводу боєприпасів в Україні. Воно передбачає повне технічне оснащення заводу аж до введення в експлуатацію.

А в черні стало відомо, що німецька збройова компанія Rheinmetall відкрила завод у західній частині України. На цьому заводі ремонтують бойові танки Leopard 1 і БМП Marder. Його місце розташування тримають у таємниці.

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