Україна ось-ось отримає ракету, яка може вбити Путіна, - The Telegraph

Українська армія отримає можливість завдавати глибоких ударів, які не потребують схвалення від союзників.

Україна максимально наблизилася до отримання ракети, здатної уразити Москву та створити загрозу особисто для диктатора Володимира Путіна.

Як повідомляє The Telegraph, українські сили готуються розгорнути потужну балістичну ракету "Грім-2". Голова делегації України в НАТО Єгор Чернєв підтвердив майже повну готовність цієї зброї.

"Повірте, незабаром будуть конкретні результати, які побачить не тільки Україна, а й Російська Федерація", - сказав Чернєв.

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"Грім-2" - що відомо про українську ракету

"Грім-2" - одноступенева ракета з твердим паливом, здатна нести боєголовку вагою 500 кг на відстань до 500 км. Вона значно перевершує за можливостями ракету "Точка" 1970-х років, яка до сьогодні була найкращою зброєю такого типу в Україні. Розробка "Грім-2" тривала понад десять років, однак проєкт набув пріоритету лише після розширення конфлікту у 2022 році. На тлі російських атак на промислові об’єкти у Дніпрі, українські фахівці завершили перші зразки "Грім-2", а в серпні президент Зеленський оголосив про успішне випробування.

Українська армія отримає можливість завдавати глибоких ударів, які не потребують схвалення від союзників, таких як США, Велика Британія та Франція, які постачали високоточні боєприпаси, але обмежували їх використання проти цілей на російській території. Як наслідок, Україна зазвичай відповідає на російські обстріли набагато меншою кількістю боєприпасів, переважно дронами.

Завдяки "Грім-2" обмеження на далекобійні удари фактично знімаються. Єдиною перешкодою залишиться лише швидкість виробництва нових ракет. Очікується, що з початком використання "Грім-2" українські сили зможуть активніше атакувати об’єкти всередині Росії, хоча це навряд чи матиме негайний вплив на ситуацію на фронті, де головною проблемою для України залишається нестача підготовлених солдат.

Чи змінять далекобійні удари баланс у війні?

З огляду на більші ресурси Росії, зокрема доступ до численної живої сили, Кремль продовжує регулярно поповнювати ряди своїх військ, мобілізуючи до 30 000 новобранців щомісяця. Українському парламенту, натомість, лише нещодавно вдалося ухвалити новий закон про мобілізацію, однак його можливості все ще обмежені, адже Україна є демократичною країною з меншою кількістю населення.

Російські війська, маючи чисельну перевагу, поступово просуваються вздовж лінії фронту. Ситуацію ускладнює прибуття підкріплень з Північної Кореї. Водночас удари України по цілях всередині Росії, хоча й підривають економічні можливості Росії, малоймовірно, що змінять стратегічний баланс у війні.

Українське виробництво ракет

Від початку повномасштабної війни в Україні Сили оборони успішно використовують українську розробку Р-360 "Нептун".

25 серпня президент Володимир Зеленський розповів про перше успішне бойове застосування нової зброї - реактивної ракети-дрона "Паляниця".

Розробка і виробництво з нуля новітньої української ракети-дрона під назвою "Паляниця" зайняли 18 місяців.

Під час пресконференції 27 серпня Зеленський заявив, що уперше від початку повномасштабної війни 2022 року українська армія успішно випробувала власну балістичну ракету. На думку Defense Express, йдеться, ймовірно, про оперативно-тактичний ракетний комплекс "Сапсан", також відомий як "Грім-2".

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