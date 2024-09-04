Військові аналітики обговорюють нову секретну українську зброю, яка стирає межу між ракетою і дроном.

Розробка і виробництво з нуля новітньої української ракети-дрона під назвою "Паляниця" зайняли 18 місяців.

Як зазначає Axios, завдяки цьому винаходу, Україна може нівелювати заборони на використання західної зброї для нанесення ударів по Росії. "Ми навіть не дозволили українцям воювати за таких обставин, які дозволили б собі. А "Паляниця" - це українська відповідь на західне зволікання", - прокоментував керівник групи з РФ в Інституті вивчення війни Джордж Баррос.

Баррос зазначив, що в розмовах на цю тему немає нічого приємного. Він натякнув, що раніше західні партнери України так само твердо говорили, що не дадуть їй HIMARS і F-16 та основні бойові танки.

Відео дня

Видання зазначило, що раніше український президент Володимир Зеленський заявив, що ракету-дрон уперше було використано в бою. У відеоролику, який він виклав у X, "Паляницю" описують як "ракетний дрон великої дальності", але дані про його виробника і боєголовку було засекречено. Загалом, за даними ЗМІ, "більшість характеристик зброї засекречені", а одна її одиниця оцінюється приблизно в мільйон доларів.

Видання зазначило, що сама "Паляниця" з'явилася на тлі суперечок про те, коли, де і як західну зброю можна використати для ударів по російських ПНЗ, ремонтних базах і складах боєприпасів.

При цьому, видання підкреслило, що ще належить побачити, чи сильно "Паляниця" вплине на війну. "Розмови про масове виробництво говорять про те, що ця зброя не панацея. Її потрібно багато і це викликає питання щодо сировинних ресурсів і своєчасності", - пише Axios.

На думку директора оборонної програми в Центрі нової американської безпеки Стейсі Петтіджон, "Паляниця" - це не та можливість, "яка змінює правила гри" на полі бою. При цьому вона додала, що якщо "Україна зможе випустити сотні "Паляниць", це стане значним кроком уперед у її можливостях глибокого удару та може бути використане для того, щоб завдати більше шкоди РФ, одночасно погіршуючи деякі її ключові можливості".

Ракета-дрон "Паляниця"

25 серпня президент Володимир Зеленський розповів про перше успішне бойове застосування нової зброї. В радіусі дії ракети-дрона 20 військових аеродромів РФ. Повідомлялося, що її запускатимуть з наземної платформи.

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