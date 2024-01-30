За словами міністра, українці не мають часу на полігонні випробовування.

Міністр стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін розповів, що Україна атакує Росію секретними безпілотниками, які проходять випробовування у бою.

Як йдеться у матеріалі Time, взимку у російсько-українській війні розпочався "новий етап", який характеризується ударами безпілотників по цілях у глибині російської території. Україна запускає літальні апарати глухої ночі із секретних баз. Ці бази ретельно охороняють військові, а також доступ до них мають кілька цивільних інженерів.

Камишін також приїжджає дивитися на новітню зброю на стартовому майданчику. Як розповів він у коментарі виданню, ці безпілотники проходять випробовування безпосередньо у бою.

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"У нас немає часу випробовувати ці речі на полігоні... Ми перевіряємо їх у бою. Тож ми маємо бути присутніми, вносити корективи та покращувати процес".

Всі останні удари по цілях у Росії наносились дронами українського виробництва, резюмував міністр.

Виробництво зброї в Україні

З початку повномасштабної війни виробництво зброї в Україні значно зросло. Окрім вітчизняних виробників, в Україну почали заходити іноземні компанії. Наприклад, у липні стало відомо, що в Україні стартував процес будівництва заводу з виробництва безпілотників Bayraktar. Тоді Олександр Камишін наголосив, що там можуть вироблятися й інші речі, про які поки не можна говорити.

Також значно збільшилося виробництво боєприпасів. Протягом червня мінометних та артилерійських снарядів виготовили більше, ніж за весь минулий рік.

Нещодавно Камишін заявив, що Україна хоче стати найбільшим виробником зброї в Європі. Особливу увагу можуть зосередити на виробництві ракет.

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