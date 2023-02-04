Загалом Канада обіцяє відправити Україні чотири танки Leopard 2.

Канада відправляє перший основний бойовий танк Leopard 2 для потреб Збройних сил України. Загалом країна має передати Україні чотири таких танки.

"Сьогодні літак Королівських повітряних сил Канади відправився з Галіфаксу для перевезення першого основного бойового танку Leopard 2, який Канада відправляє в Україну", – повідомила в мікроблозі Twitter міністр національної оборони Канади Аніта Ананд.

Водночас точне місце, де приземлиться літак, не вказане.

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"Канада виступає на стороні народу України. Ми продовжимо забезпечувати Збройні сили України технікою, яка їм потрібна для перемоги", – наголосила Ананд.

Танки Leopard 2 для України

25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив іншим країнам реекспортувати танки німецького виробництва в Україну.

Канада має намір надати Україні чотири основні бойові танки Leopard 2 та інструкторів для навчання українських військових керувати цими машинами.

31 січня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що у першій хвилі передачі зброї від партнерів ЗСУ надійде від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей.

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