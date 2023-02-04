Спочатку бронетехніку доведеться відремонтувати, оскільки більшість танків несправні.

Португалія передасть Україні певну кількість танків Leopard 2, які у неї є. Однак кількість і строки поставки поки невідомі. Про це розповів прем'єр-міністр країни Антоніо Кошта в коментарі агентству Lusa.

"В даний час ми працюємо над тим, щоб мати можливість поставити деякі з наших танків. Я не знаю, скільки танків буде відправлено, але про це буде оголошено свого часу", – заявив він.

За словами кошти, зараз Португалія веде переговори з Німеччиною з метою отримати запчастини для ремонту деяких танків, наявних на озброєнні, які не використовуються через несправності.

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Поставки зброї з Португалії в Україну

У січні, на тлі рішення Німеччини про постачання Україні "Леопардів", португальські ЗМІ повідомили, що офіційний Лісабон також може відправити кілька танків. Тоді повідомлялося, що на озброєнні Португалії є 37 Leopard 2, з них "повністю справні" тільки 12.

Незадовго до цього стало відомо про плани Португалії передати ЗСУ боєприпаси, медичне обладнання та 14 бронетранспортерів. Також у Міноборони Португалії погодилися навчати українських військових керувати західними танками.

В жовтні Португалія пообіцяла передати Україні вертольоти російського виробництва. Їх неможна експлуатувати в самій Португалії через санкції Євросоюзу.