Канада відправить танки, які купила у Нідерландів під час афганської війни.

Канада незабаром передасть Україні 4 танки Leopard 2 і відправить канадських військових на допомогу країнам Європи для навчання українських військових.

Як заявила міністр оборони Аніта Ананд, Канада відправить моделі Leopard 2 A4, які купила у Нідерландів під час афганської війни.

Крім цього, за словами міністра оборони, канадські військові допомагатимуть у навчанні українських екіпажів.

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Надання танків Україні: деталі

Польща обіцяє поставити Україні 14 танків Leopard вже через кілька тижнів.

Британія передає Україні 14 своїх танків Challenger 2, приблизно до кінця березня. Вже наступного тижня розпочнеться навчання українських військовослужбовців роботі з цими танками..

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус 26 січня заявив, що Німеччина планує поставити Україні бойові танки Leopard 2 до кінця березня. За його словами, Німеччина не зволікала в питанні поставок танків Україні, а вела переговори з партнерами і союзниками про те, що найкраще зробити.

США анонсували передачу Україні 31 танк Abrams. Ці машини надійдуть протягом декількох місяців.

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