Президент зазначив, що в українських військовослужбовців закінчуються снаряди, а у США їх мало.

Президент США Джо Байден назвав "непростим" рішення про передачу Україні касетних боєприпасів. Причина, по якій президент США зважився на крок - те, що, за його словами, Україна потребує їх.

У розмові з оглядачем CNN Фарідом Закарією Байден зазначив, що відправка касетних боєприпасів в Україну триватиме протягом неназваного "перехідного періоду", поки США не наростять обсяги виробництва 155-міліметрових снарядів. Президент зазначив, що в українських військовослужбовців закінчуються снаряди, а у США їх мало.

"Це було дуже важке рішення з мого боку. І, до речі, я обговорював це з нашими союзниками, я обговорював це з нашими друзями. Ми в ситуації, коли Україну жорстоко атакують - це одна причина. Друга - в українців закінчуються боєприпаси для 155-мм гаубиць. Це війна, пов'язана з боєприпасами. І у них закінчуються ці боєприпаси, а у нас їх мало. І я прийняв рекомендацію Міністерства оборони не на постійній основі, але тимчасово, на час перехідного періоду, поки ми отримуємо ще 155 одиниць зброї, цих снарядів, для українців", - сказав він.

Відео дня

Байден розраховує, що касетні боєприпаси допоможуть ЗСУ прорватися через укріплення російської армії.

"Вони [ЗСУ] намагаються пройти через ці траншеї і зупинити танки. Але це було непросте рішення. Ми не підписували цю угоду, мені знадобився деякий час, щоб переконати мене зробити це. Але головне, у них зараз або є зброя, щоб зупинити росіян - і не дати їм зірвати український наступ, - або немає. І я думаю, що вони потребували його", - додав він.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван сказав, що рішення відправити касетні боєприпаси було непростим.

"Це важке рішення. Це рішення ми відклали. Це рішення вимагало серйозного аналізу потенційного збитку цивільному населенню. Коли ми зібрали все це разом, була одностайна рекомендація від команди національної безпеки, і президент Байден вирішив, порадившись з союзниками і партнерами і членами Конгресу, рухатися вперед у цій стратегії", - пояснив він.

Передача Україні касетних боєприпасів - деталі

Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів. Очікувалося, що в нього вперше увійдуть касетні боєприпаси.

Президент України Володимир Зеленський висловив подяку Сполученим Штатам Америки за новий пакет допомоги для нашої держави.