Зараз Вашингтон веде переговори з союзниками, щоб реагувати спільно.

США попередили найближчих союзників про намір запровадити санкції проти Китаю, якщо Пекін почне поставки зброї в Росію для війни проти України. Про це агентству Reuters розповіли кілька обізнаних джерел.

Відзначається, що зараз Вашингтон веде попередні консультації з союзниками, в першу чергу з країнами Великої сімки (G7), щоб запровадити нові обмеження скоординовано.

Які конкретно санкції планує вводити Вашингтон, поки незрозуміло. Від офіційних коментарів профільні відомства відмовляються.

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Джерела вважають, що санкційна коаліція проти Китаю може мати приблизно ту ж конфігурацію, що й у випадку з антиросійськими санкціями. Однак поки пропозиція Вашингтона не викликала у партнерів "широкої згоди з будь-яких конкретних заходів".

Видання зазначає, що запроваджувати санкції проти Китаю знайдеться менше бажаючих, оскільки економічні зв'язки з Пекіном у більшості країн набагато тісніші, ніж з Росією – особливо в азіатському регіоні.

На думку Ентоні Руджеро - експерта з санкцій при колишньому президентові Дональді Трампі - адміністрація Байдена, найімовірніше, може вдарити по банківському сектору Китаю, якщо справа дійде до санкцій.

Поставки китайської зброї в РФ - що відомо

Хоча ЗМІ весь минулий рік повідомляли, що Китай надає Росії негласну допомогу у війні проти України, вперше про можливі поставки летальної зброї офіційні особи на Заході заговорили тільки в лютому 2023 року. Про неприпустимість таких поставок заявляв президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг. У Пекіні всі звинувачення заперечують.

За інформацією видання NBC, в американської розвідки є відомості, що Китай має намір відправити в Росію артилерію і боєприпаси до неї - те, в чому країна-агресор відчуває гострий дефіцит ось уже кілька тижнів або навіть місяців.

Водночас голова української військової розвідки Кирило Буданов висловив сумнів, що Китай планує постачати зброю Російській Федерації.

"Я не бачу жодних ознак, що свідчать про те, що навіть обговорюються такі речі", - заявив Буданов.

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