Офіційні джерела розповіли журналістам, що Китай серйозно задумався про постачання важкої зброї.

Згідно з новими розвідданими США, влада Китаю розглядає можливість відправки в Росію артилерії та боєприпасів для війни проти України. Про це виданню NBC News розповіли троє неназваних американських чиновників, знайомих з цією інформацією.

Зазначається, що жоден зі співрозмовників не сказав, які конкретні докази є у США щодо китайських планів допомоги агресору.

Коментуючи можливу поставку китайської артилерії в Росію, аналітик Майкл А.Горовіц зазначив, що для Китаю важливо не допустити поразки Росії.

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"[Китай] вже надає Росії значну підтримку, будь то у вигляді збільшення імпорту нафти, [експорту] компонентів подвійного призначення, мікрочіпів, імпортованих із західних країн, і супутникових знімків", – заявив він.

При цьому Горовіц допустив, що Захід міг проігнорувати поставки боєприпасів для стрілецької зброї, але точно відповість на поставки артилерії.

Військова допомога Росії від Китаю - що відомо

Протягом усього минулого року в іноземній пресі з'являлися повідомлення, що Китай, ймовірно, допомагає Росії обходити західні санкції, поставляючи мікрочіпи та інші товари подвійного призначення.

В січні з'явилися відомості, що Китай почав постачати Росії військові товари нелетального типу - бронежилети і каски.

Проте вже в лютому офіційні особи США вперше заговорили про плани Китаю почати поставки летальної зброї в Росію. Про неприпустимість таких поставок китайців попередив президент США Джо Байден, а також генсек НАТО Йенс Столтенберг. У Пекіні всі звинувачення заперечують.

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