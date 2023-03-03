Зусилля Москви втягнути у війну проти України інші країни зазнають невдачі.

Китай залишається нейтральним по відношенню до російсько-української війни. Поки немає ознак того, що Пекін має намір постачати зброю Москві. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексій Данілов.

За його словами, Росія докладає зусиль, щоб залучити Китай та інші країни у війну проти України. Однак поки такі спроби залишаються без успіху.

"Для чого Китай ставатиме на бік Росії і постачатиме їй зброю? Щоб отримати величезні проблеми, потрапити під ті чи інші обмеження? Звичайно, Китай цього робити не буде, йому це не потрібно від слова зовсім", – заявив Данілов.

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Водночас голова РНБО визнав, що Китай продовжує називати російське вторгнення в Україну "конфліктом", а не "війною", переслідуючи власні інтереси.

"Китай великий геополітичний суб'єкт, це велика країна з великою кількістю населення, великим ВВП, яка має вплив на певні процеси у світі. (...) У кожної країни своє бачення, як вони бачать сьогоднішній розвиток, як вони бачать розвиток, який буде відбуватися завтра або найближчим часом", – пояснив Данілов.

Поставки китайської зброї в Росію - що відомо

У лютому американські офіційні особи заявили, що Китай розглядає можливість почати поставки зброї в Україну. За даними NBC, йдеться про артилерію та боєприпаси, в яких країна-агресор відчуває дефіцит.

Президент США Джо Байден і генсек НАТО Єнс Столтенберг попередили Пекін, що поставки зброї в Росію потягнуть за собою серйозні наслідки. Журналісти Reuters з'ясували, що покаранням для Китаю стануть санкції, найімовірніше - в банківському секторі.

Однак поки немає ознак, що поставки зброї вже почалися. Керівник Головного управління розвідки МОУ Кирило Буданов і зовсім висловив сумнів, що Китай дійсно має намір допомагати Росії зброєю.

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