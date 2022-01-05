Цей запуск став першою збройною провокацією з боку Північної Кореї в Новому році.

Північна Корея вперше з початку нового 2022 року влаштувала збройну провокацію. КНДР випустила в бік Японського моря снаряд. Передбачається, що це була балістична ракета.

Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap, посилаючись на Об'єднаний комітет начальників штабів Південної Кореї.

За інформацією, Північна Корея випустила невідомий снаряд в Японське море 5 січня. Об'єднаний комітет начальників штабів повідомив про це журналістам того ж дня, але не став розкривати конкретні деталі.

Запуск снаряда став першою збройною провокацією Північної Кореї в Новому році. Видання також наводить інформацію про те, що снаряд міг бути саме балістичною ракетою.

Читайте такожBloomberg: Загроза ядерної катастрофи зростаєЯк повідомляв УНІАН, до цього Північна Корея запускала балістичну ракету ще 19 жовтня минулого року. Передбачалося, що снаряд випустили з підводного човна в районі міста Сінпо. Крім цього нещодавно стало відомо, що Кім Чен Ин знову схуд. Місцева влада продовжує говорити, що диктатор стрімко втрачає вагу через страждання, які він нібито розділяє з жителями країни.

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