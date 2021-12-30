Місцева влада продовжує говорити, що Кім Чен Ин худне через страждання, які він нібито розділяє з жителями країни.

Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин продовжує стрімко втрачати вагу. Політик знову схуд, а місцева влада і ЗМІ стверджують, що зміни в зовнішності є наслідками "страждань" лідера країни.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

Так, Кім Чен Ин з'явився на зборах правлячої в Північній Кореї партії. Диктатор знову схуд і став виглядати ще менше. На зборах чиновники обговорювали свої думки про те, як "привести народ до перемоги". На тлі економічної кризи, санкцій і пандемії коронавірусу країна опинилася в жалюгідному стані.

Після форуму місцеві ЗМІ почали публікувати фото схудлого Кім Чен Ина з уже оприлюдненою раніше історією про те, що диктатор стрімко втрачає вагу і "всихає на очах" не заради краси, а "заради країни". Чиновники й преса, підконтрольні диктаторській владі, вже неодноразово заявляли про "страждання" лідера країни, який нібито голодує разом з іншими жителями Північної Кореї.

"Урядова влада наполягала на тому, що деспот їсть менше "заради країни", адже він бореться з серйозною нестачею продовольства. Також вони заявляли, що Кім здоровий", - зазначено у виданні.

Читайте такожУ КНДР заборонили сміятися і пити алкоголь на 11 днівНа тлі чуток про хворобу Кім Чен Ина влада намагається зупинити ці здогади. Так, ще влітку населенню КНДР заборонили обговорювати зовнішність диктатора після його схуднення.

Раніше УНІАН повідомляв і про те, що в прогнозі Нострадамуса на 2022 рік експерти знайшли пророцтво про смерть Кім Чен Ина.

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