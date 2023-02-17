Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що союзники по НАТО подвоять зусилля щодо збільшення виробництва зброї та боєприпасів для підтримки нашої країни.
Відповідне питання порушувалось під час зустрічі Кулеби з генсеком НАТО, повідомила прес-служба МЗС України.
"Сьогодні ми з Єнсом Столтенбергом обговорили, що НАТО може додатково зробити найближчим часом для посилення безпекової допомоги Україні. Я впевнений, що союзники по НАТО подвоять зусилля для збільшення виробництва зброї та боєприпасів для підтримки України та поповнення своїх запасів", - зазначив очільник МЗС.
Зброя для України
Як повідомляв УНІАН, 8 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась з Великою Британією про постачання далекобійної зброї.
9 лютого голова Європейського парламенту Роберта Мецола закликала політиків надати Україні літаки і далекобійні ракети.
Сьогодні, 17 лютого, Зеленський заявив, що Україна працюватиме над створенням коаліції з країн, які готові постачати винищувачі, за аналогією з "танковою коаліцією".