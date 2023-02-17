Міністр закордонних справ України провів зустріч з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба впевнений, що союзники по НАТО подвоять зусилля щодо збільшення виробництва зброї та боєприпасів для підтримки нашої країни.

Відповідне питання порушувалось під час зустрічі Кулеби з генсеком НАТО, повідомила прес-служба МЗС України.

"Сьогодні ми з Єнсом Столтенбергом обговорили, що НАТО може додатково зробити найближчим часом для посилення безпекової допомоги Україні. Я впевнений, що союзники по НАТО подвоять зусилля для збільшення виробництва зброї та боєприпасів для підтримки України та поповнення своїх запасів", - зазначив очільник МЗС.

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Зброя для України

Як повідомляв УНІАН, 8 лютого президент Володимир Зеленський заявив, що Україна домовилась з Великою Британією про постачання далекобійної зброї.

9 лютого голова Європейського парламенту Роберта Мецола закликала політиків надати Україні літаки і далекобійні ракети.

Сьогодні, 17 лютого, Зеленський заявив, що Україна працюватиме над створенням коаліції з країн, які готові постачати винищувачі, за аналогією з "танковою коаліцією".

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