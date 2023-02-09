Про це Єрмак повідомив у соцмережах.

Голова ОП Андрій Єрмак заявив, що питання передачі країнами Заходу далекобійної зброї та винищувачів для контрнаступальних операцій ЗСУ вирішене.

Про це він повідомив у соцмережах, пообіцявши оприлюднити деталі трохи згодом.

Винищувачі для України – поїздка Зеленського

Публічні дискусії щодо передачі Україні бойових літаків не вщухають вже місяць. 8 лютого український президент Володимир Зеленський, виступаючи у парламенті Британії, закликав світову спільноту надати ЗСУ сучасні винищувачі.

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З таким же проханням Зеленський звернувся під час візиту Парижа до Макрона і Шольца.

Того ж дня британський прем’єр Ріші Сунак оголосив про розширення тренувань бійців ЗСУ у країні – відтепер на британських літаках навчатимуться українські пілоти.

Також Сунак доручив міністру оборони Бену Воллесу розглянути варіанти літаків, якими зможуть керувати українські льотчики. Втім, сам Воллес зауважив, що на постачання літаків знадобляться "місяці", а ситуація на фронті вимагає оперативніших рішень.

До цього щодо можливої передачі сучасних винищувачів прихильно висловлювалась Франція і Нідерланди.

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