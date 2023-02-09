Також було домовлено почати підготовку українських пілотів.

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки свого візиту до Великої Британії, який відбувся у середу, 8 лютого. Він заявив, що Україна домовилася з Британією про постачання далекобійної зброї.

Як повідомляє прес-служба президента, аід час зустрічі з представниками ЗМІ за результатами переговорів із британським прем’єр-міністром Ріші Сунаком на військовій базі Bovington Camp Зеленський наголосив, що Україна має "сильний оборонний пакет від Великої Британії".

"Ми погодили потужну кількість броньованої техніки, постачання далекобійної зброї й домовилися почати підготовку українських пілотів. Я вважаю, що це наш чіткий сигнал – України й Великої Британії, – що ми разом не лише йдемо, а пройдемо весь цей складний шлях до нашої спільної перемоги", – заявив Зеленський.

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Глава держави наголосив, що цей візит до Сполученого Королівства став надзвичайно результативним.

"Я дякую прем'єр-міністру Сунаку за розуміння наших потреб, за дуже влучні поради й за рішення, які допоможуть українським воїнам стати ще міцнішими", – додав Зеленський.

Як акцентував президент, зараз добре видно, що Україна та Британія стають справжніми союзниками. Також, за його словами, сторони констатували досягнутий рівень безпекової, санкційної, політичної та економічної співпраці й визначили, як далі зміцнюватимуться позиції двох держав. Крім того, було обговорено взаємодію на міжнародних майданчиках.

"Я хочу окремо подякувати особисто тобі, Ріші, і всій Британії за готовність працювати разом з нами для повної реалізації української формули миру. І саме звідси я хочу сказати всім нашим воїнам, кожному українському солдатові, сержанту, офіцеру й генералу: держава робить і зробить усе, щоб у наших захисників на передовій був максимум можливостей. Максимум, яким сьогодні володіють передові країни світу. Україна буде серед тих, хто володіє всім, що необхідно для захисту наших людей, нашої незалежності", – наголосив Зеленський.

Візит Зеленського до Великої Британії

8 лютого президент України прибув із візитом до Лондона. Там він зустрівся із прем'єр-міністром Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунаком.

Під час прес-конференції Сунак заявив, що основні бойові танки Challenger 2 потраплять на лінію фронту в Україні в березні. Прем'єр Британії наголосив, що треба озброїти Україну в короткостроковій перспективі і підсилити - на довгострокову перспективу. Також він не виключає можливості постачання Україні бойових літаків західного зразка, а започаткування навчань українських військових - це лише перший крок.

Крім того, Зеленський зустрівся з королем Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Чарльзом ІІІ.

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