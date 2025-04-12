Україна за рік у 8 разів збільшила виробництво крилатих ракет, - Мінстратегпром

Сьогодні Україна має "дуже багато нових виробів", хоч кілька років тому випускала лише ракету "Нептун", кажуть у відомстві.

У 2024 році Україна у 8 разів збільшення виробництва крилатих ракет порівняно з попереднім роком, а також значно збільшила випуск далекобійних дронів і загальний обсяг озброєнь. Про це заявив міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін під час брифінгу до Дня Зброяра, передає "Суспільне".

Як зазначив міністр, торік українська оборонна промисловість продемонструвала безпрецедентне зростання. Якщо ще кілька років тому Україна виготовляла лише одну модель крилатої ракети – "Нептун", то тепер має "дуже багато нових виробів, які забезпечили збільшення обсягу виробництва у вісім разів, в порівнянні з 2023 роком".

Мінстратегпром також звітує про приріст виробництва далекобійних дронів: їх виробництво збільшилось у понад два рази, у порівнянні з 2023 роком та у 22 рази, у порівнянні з 2022.

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Усього за 2024 рік в Україні було створено 324 нові зразки озброєння. Минулого року Україна виготовила озброєння на загальну суму 9 мільярдів доларів. Сметаніт зазначив:

"На цей рік ми вже бачимо зростання. Ми будемо мати спроможність на кінець цього року виробити озброєння військової техніки на 35 млрд доларів всередині України".

Водночас радник президента України зі стратегічних питань Олександр Камишін зазначив, що на сьогодні вітчизняна оборонна промисловість здатна забезпечити ЗСУ практично всією номенклатурою необхідних військових товарів:

"Сьогодні, по різних оцінках, від 30% до 40% того, чим воює наш фронт – вироблено в Україні. Це і наша економіка. Станом на минулий рік значна частина в долі ВВП – це вже наша оборонка. Я впевнений, що після закінчення війни нашою перемогою ми зможемо і будемо експортувати нашу зброю".

Виробництво зброї в Україні - головні новини

У січні 2025 року міністр стратегічних галузей промисловості країни Герман Сметанін повідомив, що Україна хоче залучити до 20 мільярдів доларів для збільшення виробництва зброї, включно з далекобійними ракетами, засобами ППО та безпілотниками.

15 лютого стало відомо, що французька збройова компанія Thales та "Укроборонпром" домовились про створення спільного підприємства.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що вже цього року Сили оборони можуть отримати нову технологію - дрони, об'єднані у єдиний рій.

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