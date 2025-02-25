Мінстратегпром використовуватиме новий бренд української оборонної індустрії "ЗБРОЯ".

У 2025 році виробничі потужності вітчизняної оборонної промисловості можуть сягнути 35 мільярдів доларів. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час презентації нового бренду української оборонної індустрії "ЗБРОЯ" повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості України Герман Сметанін.

За його словами, Україна зустріла повномасштабне вторгнення Росії з показником в 1 мільярд доларів для виробництва озброєння та військової техніки. При цьому у 2023 році вітчизняній оборонній промисловості вдалося потроїти цей показник і сягнути потужностей в 3 мільярди доларів.

"У 2024 році Україна мала потужності в 20 млрд дол. У цьому році ми з вами очікуємо 35 млрд дол. спроможностей наших зброярів виробити амуніції, озброєння, військової техніки безпосередньо всередині країни", - розповів міністр.

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Крім того, відтепер Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості використовуватиме новий бренд української оборонної індустрії "ЗБРОЯ".

"Наша оборонна екосистема - це унікальне явище. Вона відродилася і розвинулася за три роки повномасштабного вторгнення. У ній Сили Оборони, міністерства, інші державні органи, державні і приватні виробники, інкубатори та акселератори, інститути та університети, волонтери і фонди. Це 800 виробників, більше 1000 команд, які працюють над інноваційними рішеннями. І тепер усю зброю, вироблену цією екосистемою в Україні, ми будемо називати "ЗБРОЯ", - сказала заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Анна Гвоздяр.

Виробництво зброї в Україні - головні новини

У січні 2025 року міністр стратегічних галузей промисловості країни Герман Сметанін повідомив, що Україна хоче залучити до 20 мільярдів доларів для збільшення виробництва зброї, включно з далекобійними ракетами, засобами ППО та безпілотниками.

15 лютого стало відомо, що французька збройова компанія Thales та "Укроборонпром" домовились про створення спільного підприємства.

Віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що вже цього року Сили оборони можуть отримати нову технологію - дрони, об'єднані у єдиний рій.

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