Над цією технологією працює десяток компаній і вже проводяться тестування роїв на полігонах.

Вже цього року Сили оборони можуть отримати нову технологію - дрони, об'єднані у єдиний рій. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв’ю журналістам на полях форуму BRAVE1.

"Вже є десяток компаній, які над цим працюють. Ми постійно тестуємо це на полігонах. Я думаю, що це перспектива вже найближчого часу. Тобто в цьому році ми з вами побачмо вже як працюють рої дронів", - сказав Федоров.

Система працює за принципом рою, тобто група дронів обʼєднується в один механізм, який керується одним оператором.

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Технологія "роя дронів": про що вже відомо

У жовтні 2024 року міністр стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін повідомив, що технологію "рою дронів", розроблену українськими оборонними компаніями, представили на демонстраційних випробуваннях, організованих кластером Brave1 разом із Міністерством оборони, Мінцифрою, Генштабом та Нацгвардією. Участь у тестуванні взяли сім команд виробників.

У цьому році американська військово-промислова компанія L3Harris Technologies представила програмне рішення під назвою AMORPHOUS, призначене для управління тисячами дронів через єдиний користувальницький інтерфейс.

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