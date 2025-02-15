Ще одна європейська компанія налагодить в Україні випуск зброї

Українська оборонна промисловість вже тривалий час співпрацювала з Thales.

Французька збройова компанія Thales та "Укроборонпром" домовились про створення спільного підприємства (СП).

Про це повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Герман Сметанін. Він деталізував, що новостворене підприємство спеціалізуватиметься на створенні передових технологічних рішень для підсилення ППО, радарів, засобів РЕБ, тактичного звʼязку й оптико-електронних систем.

"Українська оборонна промисловість вже тривалий час співпрацювала з Thales, і я радий, що це співробітництво поглиблюється до створення СП", - прокоментував домовленість міністр.

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Він подякував французьким партнерам за підтримку української оборонки й сміливість працювати в Україні.

Нагадаємо, що в Україні вже працює німецький оборонний концерн Rheinmetall.

Співпраця з Thales

Влітку минулого року стало відомо, що компанія Thales, що спеціалізується на оборонному устаткуванні, на виставці Eurosatory підписала три угоди з представниками української промисловості під егідою Міністерства збройних сил Франції та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України.

Тоді зазначалося, що угоди спрямовані на посилення оперативної підтримки фронтових операцій Збройних сил України та зміцнення місцевого оборонного потенціалу.

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