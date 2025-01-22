Багато в чому залежна від іноземної підтримки економіка України може фінансувати тільки половину своїх потреб у військовому виробництві, зазначив Герман Сметанін.

Україна хоче залучити до 20 мільярдів доларів для збільшення виробництва зброї, включно з далекобійними ракетами, засобами ППО та безпілотниками. Про це в кулуарах Всесвітнього економічного форуму в Давосі заявив міністр стратегічних галузей промисловості країни Герман Сметанін, передає Bloomberg.

За його словами, фінансування залишається основною слабкою ланкою, оскільки економіка України, яка багато в чому залежить від іноземної підтримки, може фінансувати тільки половину своїх потреб у військовому виробництві. Наразі 40% зброї для Сил оборони вироблено в Україні, повідомив Сметанін.

"У більшості аспектів у нас більше потужностей, ніж фінансування. Нам потрібно знайти від 15 до 20 мільярдів доларів по всьому світу, щоб збільшити виробництво", - заявив міністр.

Відео дня

Як нагадав Bloomberg, Київ шукає військове фінансування шляхом прямих закупівель за так званою "данською моделлю", коли союзні уряди платять за боєприпаси, вироблені на українських підприємствах. Україна також створила спільні підприємства з виробництва зброї із західними компаніями, включно з німецькою Rheinmetall AG і британською BAE Systems.

Виробництво зброї в Україні - що повідомлялося

Нагадаємо, раніше Сметанін повідомив, що на 2025 рік Україна виділить понад 55 млрд гривень на виробництво озброєння і військової техніки. 54,55 млрд із цієї суми призначені для розвитку виробництва, розроблення та впровадження нових технологій, а також нарощування виробничих потужностей.

Міністр оборони України Рустем Умеров заявляв, що на початку 2025 року Україна отримає від ЄС другий транш військової допомоги на суму 1.9 млрд євро, які спрямує на закупівлю боєприпасів, систем ППО, ракет і підтримку нашої оборонної промисловості. Також він зазначав, що від НАТО Україна отримає до 500 млн євро в рамках Комплексного пакета допомоги Альянсу Україні на 2025 рік.

Вас також можуть зацікавити новини: