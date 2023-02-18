Польща має намір передати Україні роту танків Leopard 2, тобто 14 одиниць.

Польща передасть Україні як західні танки Leopard 2, так і модернізовані Т-72. У країні-сусідці сподіваються, що передадуть цю техніку впродовж місяця-двох.

Як в інтерв’ю "Укрінформу" повідомив президент Польщі Анджей Дуда, він вважає цей термін цілком реальним:

"Я думаю, що цей термін абсолютно реальний, враховуючи тривалість курсу навчання з комплексного обслуговування танків Leopard, який українські військові на цей час проходять у Свєнтошуві (полігоні у Польщі, – УНІАН.)".

За словами польського президента, українські бійці наразі тренуються на танковому полігоні в його країні, також їх вчать обслуговування Leopard 2.

Дуда каже, що дуже розраховує на те, що можна буде надати таку допомогу Україні у зазначені вище часові рамки.

Танки з Польщі для України

Польща планує відправити Україні 60 модернізованих танків Т-72 і PT-91 Twardy, а також 14 німецьких танків Leopard.

Першим про передачу Україні танків Leopard оголосив президент Польщі Анджей Дуда. Також у Польщі хочуть удвічі скоротити час навчання українських танкістів на Leopard.

Раніше Міноборони Польщі повідомило, що перші танки німецького виробництва Leopard 2 Польща надасть Україні в березні.

25 січня Німеччина офіційно погодила передачу Україні 14 одиниць Leopard 2 і дозволила іншим країнам реекспортувати ці танки.

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