Перші Leopard 2 від Польщі прибудуть вже незабаром.

Перші танки німецького виробництва Leopard 2 Польща надасть Україні в березні.

Про це йдеться в повідомленні в Twitter Міністерства оборони Польщі. "Сьогодні в Брюсселі ми говорили про ефективну підтримку України. Про участь у цій коаліції заявили й інші країни. Вже в березні перші танки Leopard 2 поїдуть в Україну", - сказано в повідомленні.

Танки Leopard 2 для України

25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 і дозволив іншим країнам реекспортувати танки німецького виробництва в Україну.

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6 лютого українські екіпажі розпочали навчання з експлуатації цих танків. 8 лютого міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус повідомив, що перший батальйон Leopard 2 прибуде в Україну в березні-квітні.

А сьогодні стало відомо, що Норвегія пожертвує для України вісім танків Leopard 2 і до чотирьох танків спеціального призначення.

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