Глава міністерства Маріуш Блащак закликав Берлін допомогти із запчастинами на тлі заяви канцлера ФРН Олафа Шольца про плани Бундесверу збільшити витрати на оборону.

У Міністерстві оборони Польщі підтвердили наміри країни зайнятися ремонтом німецьких танків Leopard 2 для подальших поставок Україні. Однак наразі Варшаві не вистачає відповідних запчастин з боку Берліна.

Як зазначив глава відомства Маріуш Блащак, на цей час польська сторона вже веде відповідні переговори з урядом ФРН. Офіційно ремонтом Leopard 2а4 займається польський механічний завод "Бумар-Лабенди", як йдеться в публікації Міноборони Польщі в Twitter.

Там нагадали, що Польща вже передала Україні танки Т-72, також у країни є кошти для ремонту ще 34 таких танків.

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Буквально сьогодні в рамках відкриття 59-ої Мюнхенської конференції з безпеки канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив про плани Берліна підвищити оборонні витрати ФРН до 2% ВВП. Про це пише Європейська правда.

Глава німецького уряду повідомив про відкриття спеціального фонду в 100 мільярдів євро, який стане першим кроком у цьому напрямку.

"Я б хотів підкреслити те, що я сказав у Бундестазі через три дні після початку війни. Німеччина підвищить свої оборонні витрати до 2% на постійній основі", - заявив канцлер.

Раніше Шольц також заявив, що кожен, хто може постачати бойові танки Україні, дійсно повинен це робити.

Поставки Leoprd 2 Україні - головні ініціативи Польщі

Нагадаємо, що 28 січня 2023 року Польща стала ініціатором коаліції країн, що постачають танки Leopsrd 2 в Україну. Про це заявив Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Вже 15 лютого він оголосив, що перший батальйон танків Leopard 2 для України - завершено. До коаліції, крім Варшави, приєдналися ще чотири країни: Норвегія (8 танків), Канада (4 танки), Іспанія (4-6 танків) і Фінляндія, яка братиме участь в процесі як донор коштів для підтримки бронетанкового батальйону.

Раніше Варшава говорила, що планує відправити Україні 60 модернізованих танків Т-72 і PT-91 Twardy, а також 14 німецьких танків Leopard.

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