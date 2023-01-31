У навчальному центрі можуть проходити навчання одразу14 екіпажів по чотири людини в кожному.

Польща хоче вдвічі скоротити час навчання українських танкістів на Leopard - з десяти до п’яти тижнів.

Про це повідомляє Reuters. За даними видання, у селі Свентошув на заході Польщі біля кордону з Німеччиною, розташований один із трьох тренувальних центрів Leopard у Європі.

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Польські військові відмовилися підтвердити, де проходитимуть навчання українських військових. Однак експерти вважають, що це може бути саме цей центр. Зазначається, що у навчальному центрі можуть одночасно проходити навчання 14 екіпажів по чотири людини в кожному.

"Якщо ми інтенсифікуємо навчання (шляхом максимального збільшення кількості - УНІАН) інструкторів, наш час і наші вихідні, ми зможемо навчити цілий екіпаж за п’ять тижнів", - сказав командир польського навчального центру Leopard майор Мацей Банашинський.

Передача танків Україні

25 січня уряд Німеччини офіційно погодив передачу Україні 14 одиниць танків Leopard 2 та дозволив реекспорт іншим країнам.

Зазначається, що у першій хвилі передачі зброї від партнерів Збройним силам України надійде від 120 до 140 одиниць сучасних танків західних моделей.

У Міноборони Польщі заявили, що їм потрібно кілька тижнів, що поставити танки Leopard в Україну.

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