Аргументом для створення коаліції винищувачів буде те, що літаки потрібні для звільнення окупованих територій.

Заступник міністра закордонних справ України Андрій Мельник заявив, що рішення щодо надання Україні літаків-винищувачів буде прийнято, але буде втрачено час.

В ефірі всеукраїнського телемарафону він нагадав, що раніше червоною лінією для західних партнерів було надання Україні сучасних танків, щоб не провокувати Росію. Але все таки рішення було ухвалено, і вже створено танкову коаліцію.

"Наступна червона лінія – це літаки, це винищувачі. Тут логіка і в Німеччині, і в інших країнах зберігається, що якщо літаки будуть, то це може призвести до ескалації, якої всі бояться. Мовляв, це буде нова провокація і тоді Путін точно злетить з катушок і застосує там, не дай Бог, ядерну зброю", – пояснив Мельник ситуацію з побоюванням партнерів у питанні надання Україні винищувачів.

Відео дня

За його словами, це прикро, бо втрачаємо час. При цьому він наголосив, що Україна буде переконувати канцлера Німеччини Олафа Шольца та інших лідерів країн, щоб ці червоні лінії перетнути. Мельник додав, що всі військові експерти, в тому числі німецькі, кажуть, що Україні ці літаки потрібні, щоб звільнити окуповані території. Дипломат вважає, що навіть через цю причину це рішення, очевидно, буде прийнято.

"Але ми знову втратимо тижні, можливо навіть місяці на це рішення. А потім пан Шольц буде розказувати і робити докори іншим чому держави не підтримують", – додав він.

За його словами, буде і коаліція винищувачів. При цьому він наголосив, що це треба робити швидко.

"Перевага Росії в повітряному просторі зберігається – росіяни мають понад тисячу літаків, які можуть бути задіяні в будь-який момент. Зараз вони задіюються обмежено", – сказав заступник міністра закордонних справ України.

При цьому Мельник наголосив, що без надання винищувачів перемогти буде "не скажу неможливо, але дуже-дуже важко і зовсім іншою ціною".

Винищувачі для України: що відомо

17 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна працюватиме над створенням коаліції з країн, які готові постачати винищувачі, за аналогієї з "танковою коаліцією". На спільному із прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте брифінгу в Києві Зеленський наголосив, що питання захисту неба важливе, а бойові літаки - питання, яке ще складніше, ніж "коаліція танків".

Водночас прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький на Мюнхенській безпековій конференції повідомив, що його країна готова надати Україні винищувачі Міг-29. Проте є умова.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес вважає, що Україна отримає винищувачі, але тільки після закінчення війни з Росією, адже навчання пілотів займає тривалий час.

Вас також можуть зацікавити новини: