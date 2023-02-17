Дмитро Кулеба зазначив, що за останні місяці було вирішено питання щодо постачання Україні шістьох важливих типів зброї західного зразка

Україна отримає західні літаки, ця робота вже почалася.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час спілкування зі ЗМІ в кулуарах Мюнхенської безпекової конференції, повідомила прес-служба МЗС.

"Немає сумнівів, що наша держава отримає західну бойову авіацію. Ця робота вже почалася", - сказав він.

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Кулеба зазначив, що за останні місяці було вирішено питання щодо постачання Україні шістьох важливих типів зброї західного зразка: протитанкової зброї, артилерії, РСЗВ, танків, ракет та ППО.

"Залишилося погодити постачання літаків. Боротьба за них має бути структурована трохи інакше", - заявив міністр.

Він наголосив, що задачею номер один для української дипломатії на 2023 рік є швидкість і стабільність постачання зброї. Мова йде про зброю, яка вже була обіцяна партнерами, а також про залучення нових видів.

Міністр також висловив впевненість, що країни НАТО потроять зусилля задля забезпечення виробництва зброї та амуніції, а також координації програм підготовки українських військових.

Крім того, глава МЗС також анонсував спільне засідання представників оборонної індустрії України та Німеччини, на якому обговорюватимуть подальші кроки задля посилення обороноздатності нашої держави.

Західні винищувачі для України: що відомо

В адміністрації Байдена допускають отримання Києвом винищувачів.

Голова МЗС Німеччини заявив, що постачання Україні винищувачів будуть розглядатися через 3-4 місяці.

Міністр оборони Великої Британії заявив, що країна не буде передавати літаки Україні у найближчі кілька років.

В ОП повідомили, що Київ отримає винищувачі, однак вказали на один важливий момент.

Голова МЗС Дмитро Кулеба заявив, що жодна країна все ще не обіцяла надати Україні винищувачі. Однак, є уряд, котрий взяв на себе організацію навчання українських пілотів.