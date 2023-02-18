Бен Воллес застеріг від завищених надій на постачання західних танків та іншої важкої техніки.

Україна отримає винищувачі, але тільки після закінчення війни з Росією, адже навчання пілотів займає тривалий час. А танки не слід вважати "чарівним зіллям", яке змінить ситуацію на фронті за один день.

Такі заяви зробив міністр оборони Великобританії Бен Воллес у коментарі німецькому виданню Der Spiegel. Він сказав: "Швидких поставок винищувачів [від Британії] не буде, звичайно, не на даному етапі війни і вже точно не через шість місяців".

Чиновник додав, що в цьому питанні існує "консенсус серед західних партнерів". Однак Уоллес не виключив поставки винищувачів в Україну в цілому. За його словами такі літаки, як Eurofighter, можуть надати нашій країні після війни, адже навчання пілотів займає тривалий час. А ще потрібно багато кваліфікованих техніків для обслуговування винищувачів.

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"Проте, будучи готовими в принципі піти на цей крок у певний момент, ми знову сигналізуємо про нашу рішучість допомагати Україні стільки, скільки буде потрібно", — додав Воллес.

Міністр оборони Британії також висловився про постачання важких танків західного зразка в Україну: "Звичайно, танки зроблять українців сильнішими, але вони не є чарівним зіллям, яке змінить все за один день".

Поставки винищувачів в Україну: остання інформація

У середу, 15 лютого, Воллес заявив, що Британія навряд чи передасть літаки для ЗСУ в "найближчі місяці або навіть роки". Швеція в той же день відмовилася відправляти в Україну винищувачі Gripen. Вони потрібні скандинавській державі для підтримки своєї територіальної цілісності та суверенітету.

Голова МЗС України Дмитро Кулеба заявив: "Поки жодна країна не взяла на себе зобов'язання поставляти винищувачі. Але деякі уряди, наприклад британський, оголосили про навчання українських пілотів на західних винищувачах — інші зроблять це незабаром".

Група з п'яти конгресменів закликала президента США Джо Байдена відправити в Україну літаки F-16 для захисту повітряного простору нашої держави.

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