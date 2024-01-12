Офіційно Україна не отримувала ці ракети від союзників.

Міністерство оборони Росії у зведенні за минулий тиждень заявило про знищення двох ракет типу "MALD" України.

"Авіацією Повітряно-космічних сил та засобами протиповітряної оборони за тиждень […] знищено дві авіаційні керовані ракети "MALD", - йдеться у повідомленні, міноборони РФ .

ADM-160 "MALD" - це певний гібрид між дроном та ракетою. Вони запускаються з літаків і грають роль "приманок" для навантаження ворожої системи ППО. Дальність польоту таких ракет - 460-570 км залежно від модифікації.

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Вперше про використання Україною цих боєприпасів заявили у травні 2023 року - приблизно тоді ж, коли Київ почав застосовувати на фронті ракети "Storm Shadow". У грудні російські пропагандисти заявили, що знайшли уламки цих боєприпасів на лівому березі Херсонської області.

Втім, загадкою залишається, коли саме Україна отримала "MALD". Адже офіційно США не передавала боєприпаси Києву. Крім того, невідомо, який саме тип літака може використовувати Україна для їхніх запусків – у США для цього слугують зокрема і F-16.

Росія продовжує терор проти українців: що варто знати

Нагадаємо, після масованих атак Росії по Україні 30 грудня 2023 року та 2 січня у США заявили, що Росія вже використовує нові балістичні ракети з Північної Кореї для ударів по Україні. Вчора стало відомо, що Україна вже має перші докази цього.

Сполучені Штати Америки скликали Радбез ООН через північнокорейські ракети в арсеналі РФ. Повідомлялося, що окупанти могли отримати пускові установки та кілька десятків балістичних ракет.

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