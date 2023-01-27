У Берліні заявили, що винищувачі набагато складніші, ніж танки, а тому їх не можна передавати.

Поставка Україні винищувачів неможлива, оскільки це занадто складна зброя з принципово іншими бойовими можливостями, ніж танк. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус в інтерв'ю Suddeutsche Zeitung.

"Я думаю, що про це не може бути й мови", – заявив він.

За словами Пісторіуса, винищувач є "набагато складнішою системою", ніж бойовий танк, а також має "зовсім іншу дальність дії і вогневу міць".

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"Там ми б заглибилися в виміри, від яких я б зараз дуже застерігав", – пояснив він своє небажання передавати винищувачі.

Поставки західних літаків в Україну

Після зняття неформального ембарго на поставку Україні західних танків українська влада розраховує, що незабаром Захід зважиться і на поставку бойових літаків. В першу чергу українці хотіли б отримати американські винищувачі F-16.

В даний час це питання вже серйозно розглядають у Вашингтоні, хоча про прийняття рішення мова поки не йде. Французька влада також натякнула, що в теорії можуть передати Україні свої винищувачі.

Нідерланди, які раніше також відзначилися поставками зброї Україні, теж готові допомогти Україні авіацією. Але і тут рішення поки не ухвалене.

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