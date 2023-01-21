Україна отримає 14 британських танків, які стануть вагомою силою на полі бою.

Великобританія анонсувала поставку в Україну 14 своїх основних танків Challenger 2. У суботу, 21 січня, британське міністерство оборони опублікувало відео з навчань, яке демонструє можливості цих бронемашин.

"Цього тижня стало відомо, що Великобританія відправить в Україну ескадрон танків Challenger 2. Це частина пакету допомоги для прискорення успіху України на полі бою. Ось хвилинне відео як Challenger 2 робить те, що вміє найкраще", – йдеться в анотації до відео.

Характеристики танка Challenger 2

62-тонний Challenger 2 є основним бойовим танком на озброєнні британської армії. Також невелика їх кількість є в армії Оману. Танк виробляється з 1994 року, що робить його наймолодшим ОБТ на озброєнні європейських армій.

Відео дня

Екіпаж "Челленджера" - чотири людини, що пояснюється відсутністю автомата заряджання. Танк має потужну броню, точні параметри якої засекречені.

Особливістю британського танка є нарізна 120-мм гармата, що нехарактерно для сучасних танків, що використовують гладкоствольні гармати. Це не дозволяє використовувати стандартні натовські боєприпаси роздільного заряджання, прото дозволяє стріляти унікальними бронебійно-фугасним снарядами Hesh.

Танк має сучасну цифрову систему управління вогнем і в цілому високу вогневу міць. При відмінній захищеності Challenger 2 являє собою дуже грізну силу на полі бою.

Поставка Challenger 2 в Україну

На початку січня британські ЗМІ дізналися, що уряд у Лондоні планує передати Україні танки Challenger 2. Кількома днями пізніше інформацію підтвердили вже офіційно.

У британському уряді заявили, що Україна отримає 14 танків Challenger 2. Було заявлено, що навчання українських екіпажів розпочнеться найближчим часом.

За словами британського міністра оборони, танки Challenger 2 і американські БМП Bradley будуть доповнювати одне одного в бою, тому тренування українців будуть проходити одночасно і з Bradley, і з Challenger 2.

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