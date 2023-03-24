Порівняно з розмірами німецької економіки Берлін робить явно недостатньо, вважають у Варшаві.

Фінансова та військова допомога Україні з боку Берліна виявилася занадто малою в порівнянні з економічним потенціалом Німеччини. Про заявив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький в інтерв'ю виданню Politico після саміту лідерів ЄС у Брюсселі.

На думку польського лідера, найбільша економіка ЄС повинна діяти активніше і стати локомотивом допомоги Україні. Зокрема Моравецький вважає, що Берлін повинен передати "більше зброї, більше боєприпасів і більше грошей", оскільки Німеччина – "найбагатша і найбільша країна" в Європі.

"Вони були не такими щедрими, як мали б бути. Я все ще закликаю їх до цього", — сказав прем'єр-міністр Польщі.

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Видання зазначає, що за останній рік Німеччина і Франція "надали Україні значні запаси зброї, транспортних засобів і грошей", але східноєвропейські столиці все ще незадоволені обсягами цієї допомоги. І найгучніший голос невдоволення звучить з Варшави, у якої складні відносини з Берліном.

Так Польща не вражена витратами Німеччини на компенсацію іншим країнам їх поставок зброї Україні. Польський прем'єр вважає ці витрати цілком "пропорційними" розмірам Німеччини.

Також Моравецький дорікає Німеччині її тісними економічними зв'язками з Росією в недавньому минулому.

"Своєю дуже помилковою газовою і нафтовою політикою щодо Росії вони несуть спільну відповідальність за те, що відбувається, за цей бардак на енергетичному ринку", — сказав він.

Прем'єр зазначив, що Польща та інші країни Східної Європи попереджали Німеччину не робити помилку і не влазити в енергетичну залежність від Росії. За словами Моравецького у своїх регулярних бесідах з Шольцем він часто піднімає ці теми.

Війна в Україні - допомога Німеччині

Польський прем'єр Матеуш Моравецький досить регулярно критикує Німеччину за невиразну позицію по відношенню до російської агресії. Днями він буквально порівняв німців з Гамлетом, який все ніяк не може зробити вибір між добром і злом.

Однак Німеччина все ж надає Україні значну підтримку, хоч і не без зволікань. Наприклад, Берлін погодився передати Україні певну кількість своїх танків Leopard, хоч цьому і передували кілька тижнів вкрай інтенсивних і навіть жорстких переговорів і умовлянь.

Також Німеччина почала поставки в Україну своїх БМП Marder. Причому ці бронемашини вже передані, а не просто обіцяні.

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