Німецький народ має в собі характерну рису, яка помітно ріднить його з шекспірівським героєм.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький звинуватив Німеччину в надмірній нерішучості, коли необхідно зробити вибір між добром і злом. В тому числі, в контексті російського вторгнення в Україну.

Так, виступаючи в Університеті Рупрехта і Карла в німецькому Гейдельберзі, Моравецький торкнувся проблеми низької готовності Європи протистояти агресору.

"Путін вторгся в Україну, тому що думав, що Європа лінива, слабка. Через рік ми бачимо, що він помилявся, принаймні частково. Європа ще не померла, поки ми живі. Але Європа ще не перемогла", – підкреслив він.

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Моравецький окремо торкнувся проблеми постійної нерішучості Німеччини, яка "багато вагається" в питаннях допомоги Україні.

"Німецький поет Фердинанд Фрайліграт застерігав: "Deutschland ist Hamlet", Німеччина - це Гамлет. Тому що Німеччина занадто багато вагається замість того, щоб чітко стояти на боці добра", – заявив Моравецький.

Польський прем'єр зазначив, що колишній канцлер Німеччини Герхард Шредер своєю проросійською політикою поставив під загрозу існування всієї Європи. За його словами, прагнення роздобути дешеві енергоресурси було жахливою помилкою.

"Якби Україна була зосереджена тільки на матеріальних благах, вона б давно піддалася російській агресії. Замість цього вони задумалися над собою як нацією", - сказав Моравецький.

Війна в Україні - позиція Німеччини

Німеччина десятиліттями була головним торговим партнером Росії в Європі. Значною мірою економічні успіхи країни були побудовані на дешевих російських енергоносіях. Заради партнерства з Москвою Берлін навіть закрив очі на анексію Криму і розгорнув будівництво нових газопроводів.

При цьому Німеччина всіляко відмовлялася допомагати Україні зброєю до повномасштабного вторгнення РФ, посилаючись на нібито поганий символізм того, що німецька зброя буде знову воювати проти росіян на українській землі. Однак потім з'ясувалося, що Німеччина не дозволяла й іншим країнам НАТО допомагатиме Україні зброєю.

Навіть зараз Німеччину часто критикують за крайню нерішучість у тому, що стосується допомоги Україні. Наприклад, саме Берлін кілька місяців був головним "гальмом" в питанні поставок західних танків Україні. За це Шольц неодноразово піддавався жорсткій критиці.

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