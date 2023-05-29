Ракетні кораблі Saar 6 охоронятимуть стратегічну інфраструктуру, таку як газові установки, і захищатимуть комерційні морські шляхи

Ізраїль сьогодні провів успішні випробування військово-морської системи захисту "Залізний купол" (Iron Dome) від повітряних атак.

Як повідомляє Міністерство оборони Ізраїлю, військово-морський "Залізний купол", C-Dome, успішно перехопив передові цілі, що становлять загрозу інфраструктурі і стратегічним активам Ізраїлю.

Як повідомляє Jerusalem Post, у листопаді 2022 року військово-морський флот провів успішні випробування перехоплення C-Dome, але випробування, проведені в понеділок, включали набагато ширший спектр існуючих і майбутніх загроз, з якими кораблі можуть зіткнутися під час конфлікту, таких як ракети і БПЛА.

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Відзначається, що ракетні кораблі Saar 6 охоронятимуть стратегічну інфраструктуру, таку як газові установки, і захищатимуть комерційні морські шляхи, на які припадає 98% ізраїльського імпорту. Армія оборони Ізраїлю вирішила не розміщувати батареї Iron Dome на самих нафтових платформах з міркувань безпеки - замість цього C-Dome розмістили на Saar 6.

C-Dome доповнює існуючий набір з чотирьох оперативних рівнів оборони Ізраїлю: Iron Dome, Праща Давида, Arrow 2 і Arrow 3.

Ізраїль та ракетні загрози

На початку квітня Ізраїль піддався найбільшій ракетній атаці з Лівану за останні 27 років, було 34 ракетних пуски. Також кілька ракет були запущені по Ізраїлю з Сектора Газа.

На початку травня Ізраїль і ХАМАС обмінялися ракетними ударами. Конфлікт спалахнув через смерть відомого члена "Ісламського джихаду" у в'язниці Ізраїлю.

Після цього Ізраїль почав операцію "Щит і стріла" проти "Ісламського джихаду", який у відповідь запустив по країні десятки ракет. В результаті операції була ліквідована вся верхівка "Ісламського джихаду" в Газі, а також було досягнуто перемир'я.

Раніше Іран оголосив про успішне випробування нової балістичної ракети дальністю до 2 тисяч км, яка здатна досягти баз Ізраїлю і США в регіоні.

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